تعرف على سر انسحاب عمر مصطفى متولي من مسرح مصر

صادف اليوم عيد ميلاد الفنان عمر مصطفى متولي و الذي أكمل اليوم عامه ال37 ، فهو من مواليد 1 أغسطس 1983.



وقد بدأ مشواره الفني عام 2008 وشارك في بطولة عدد من المسلسلات منها لمعي القط وحالة عشق ودلع البنات.



كما شارك في بطولة عدة أفلام منها ساعة ونص وتتح وقلب الاسد، ومن المعروف أن عمر مصطفى متولي شارك في أحد مواسم مسرح مصر ولكنه انسحب منه بشكل سريع الأمر الذي أثار جدل كبير وقتها.



ولكنه أكد أن رغبته في التفرغ للسينما والدراما وراء اتخاذه لهذا القرار دون ندم.