وفاة والد بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني

توفي منذ قليل والد الفنانة بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، وفق ما أعلنه إعلامي مغربي عبر حسابه بموقع فيسبوك.ونشر الإعلامي المغربي صورة لوالد بسمة بوسيل معلقا عليها:" إن لله وإنا إليه راجعون وفاة أخ زوجتي بوسيل مصطفى والد الفنانة المغربية بسمة بوسيل، زوجة الفنان المصري تامر حسني".لم تؤكد بسمة بوسيل أو زوجها الفنان تامر حسني الخبر من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي حتى الآن.