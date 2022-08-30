مقتل الفنان الكوميدي مصطفى بركة

أثار مقتل الممثل الكوميدي الليبي الشهير مصطفى بركة خلال الاشتباكات في طرابلس صدمة كبيرة بين ليبيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تداول واسع لمقاطع فيديو وصور نشرها الفنان الليبي على صفحاته قبل تأكيد خبر مقتله.