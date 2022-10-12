وفاة أنجيلا لانسبري أيقونة السينما الأميركية

أعلنت عائلة الممثلة القديرة أنجيلا لانسبري، وفاتها عن عمر 97 عاما، وعرفت بأدوارها المتنوعة التي أبهرت أجيالًا من المعجبين.

وقالت العائلة في بيان "أطفال السيدة أنجيلا لانسبري حزينون لإعلان وفاة والدتهم بسلام أثناء نومها في منزلها في لوس أنجلوس في الساعة 1:30 صباحًا اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، بعد 5 أيام فقط من عيد ميلادها 97".