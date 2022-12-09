وفاة الفنانة التونسية فايزة المحرصي

توفيت الفنانة التونسية، فايزة المحرصي، بعد صراع مع المرض، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وأكدت الممثلة التونسية، حنان الشقراني، في مداخلة هاتفية ببرنامج إذاعي خبر وفاة فايزة المحرصي، التي كانت قد تعرضت في الصيف الماضي، إلى وعكة صحية، أسفرت عن دخولها المستشفى العسكري بتونس العاصمة.