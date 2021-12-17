السيطرة على حريق داخل مكتب أفلام الفنانة الراحلة ماجدة

أعلنت الفنانة غادة نافع، ابنة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحى، نشوب حريق فى مكتب أفلام والدتها، أمس الخميس، والسيطرة عليه بمساعدة أفراد أمن العمارة وكتبت غادة نافع على صفحتها على "فيس بوك": "الحمد لله تمت السيطرة على حريق داخل مكتب أفلام ماجدة.. شكراً لأفراد أمن العمارة و كل من ساهم فى إخماد الحريق". وكانت غادة نافع أحيت الذكرى الأولى لوالدتها الفنانة ماجدة الصباحى، التى رحلت عن عالمنا في 16 يناير 2020، وولدت في يوم 6 مايو 1931.