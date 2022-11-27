توفيت إيرين كارا الممثلة والمغنية وكاتبة الأغاني الحاصلة على جائزتي أوسكار وجرامي والتي اشتهرت بعملها في فيلمي (فلاش دانس) "رقصة سريعة" و(فيم) (الشهرة) الحائزين على جائزة الأوسكار وجرامي حسبما قالت مديرتها للدعاية

وقالت جوديث موس في بيان نشرته على تويتر إن كارا (63 عاما) توفيت في منزلها بفلوريدا وإن سبب الوفاة غير معروف حاليا وأضافت في البيان "كانت روحا موهوبة جميلة سيعيش إرثها إلى الأبد من خلال موسيقاها وأفلامها".