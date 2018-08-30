وائل كفوري يلتقي بجمهوره في تركيا

يستعد النجم اللبناني وائل كفوري، للسفر صباح غد الخميس، متجهًا إلي مدينة إسطنبول التركية، استعدادًا لحفله المقرر إقامته مساء الجمعة، في أحد الفنادق الكبرى هناك.
ويبدأ الحفل في تمام العاشرة مساءً، ويشدو خلاله كفوري بباقة من أروع أعماله المميزة، منها تبكي الطيور، بيحن، سألوني، الغرام المستحيل، شو مبكيكي، ما تحكي، وبكذب عليكي.
وقدم كفوري مؤخرًا مجموعة حفلات ضمن فعاليات عدة مهرجانات لبنانية، منها طرابلس، وعمشيت، في منطقة قضاء جبيل بلبنان، كما طرح مؤخرًا أحدث أغنياته "أخدت القرار"، على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات منير بو عساف، وألحان ملحم أبو شديد.
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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