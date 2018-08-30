وائل كفوري يلتقي بجمهوره في تركيا



يستعد النجم اللبناني وائل كفوري، للسفر صباح غد الخميس، متجهًا إلي مدينة إسطنبول التركية، استعدادًا لحفله المقرر إقامته مساء الجمعة، في أحد الفنادق الكبرى هناك.

ويبدأ الحفل في تمام العاشرة مساءً، ويشدو خلاله كفوري بباقة من أروع أعماله المميزة، منها تبكي الطيور، بيحن، سألوني، الغرام المستحيل، شو مبكيكي، ما تحكي، وبكذب عليكي.

وقدم كفوري مؤخرًا مجموعة حفلات ضمن فعاليات عدة مهرجانات لبنانية، منها طرابلس، وعمشيت، في منطقة قضاء جبيل بلبنان، كما طرح مؤخرًا أحدث أغنياته "أخدت القرار"، على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات منير بو عساف، وألحان ملحم أبو شديد.