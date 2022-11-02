وفاة نجل نجم البوب الأميركي دافيدو في حادث غرق محتمل

توفى نجل نجم البوب الأميركي- دافيدو في منزله في حادث غرق على ما يبدو، حسبما أفادت الشرطة.

دافيدو ذو الأصول النيجيرية واسمه الحقيقي ديفيد أديليك لم يكن في المنزل وقت وفاة الطفل .

والدة الطفل تشيوما ورلاند كانت بعيدة هي الأخرى، بحسب بن هوندين الناطق باسم شرطة لاغوس.

هوندين أضاف أن السلطات تجري مقابلات مع ثمانية من موظفي نجم البوب الذين كانوا في منزله في لاغوس.