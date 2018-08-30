رحيل الفنان والمخرج عزت الإمام فى صمت



رحل عن عالمنا اليوم الفنان والمخرج المسرحي عزت الإمام في هدوء تام، وشيعت جنازته إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بميت غمر.

ونعى عدد كبير من أصدقاء الراحل والعاملين في الوسط الفني والمسرحي وقدموا لروحه عبارات الرثاء الممزوجة بالحزن والشكر عرفانا لما قدمه لعدد من تلاميذه.

وكان الراحل شارك في عدة أعمال مسرحية مثل "إسكندرية والمحبوب والسلاطين الثلاثة وفنان الشعب" وغيرها من الأعمال الإذاعية.