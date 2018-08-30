رحيل الفنان والمخرج عزت الإمام فى صمت

رحل عن عالمنا اليوم الفنان والمخرج المسرحي عزت الإمام في هدوء تام، وشيعت جنازته إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بميت غمر.
ونعى عدد كبير من أصدقاء الراحل والعاملين في الوسط الفني والمسرحي وقدموا لروحه عبارات الرثاء الممزوجة بالحزن والشكر عرفانا لما قدمه لعدد من تلاميذه.
وكان الراحل شارك في عدة أعمال مسرحية مثل "إسكندرية والمحبوب والسلاطين الثلاثة وفنان الشعب" وغيرها من الأعمال الإذاعية.
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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