وجه الفنان الشاب وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، رسالة للفنانة ياسمين صبري، حيث عرض عليها الزواج معبرًا عن حبه لها.

كتب وائل عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «يا جماعة لو سمحت اللي يعرف ياسمين صبري يقولها إني بحبها وعايز أتجوزها».

وخاض وائل عبد العزيز السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “فوق السحاب” مع النجم هاني سلامة وحقق من خلال دوره ردود فعل إيجابية.