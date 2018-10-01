بسمة بوسيل تكشف حقيقة حملها في طفلها الثالث من تامر حسني

نفت المغربية بسمة بوسيل الأخبار التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة حول حملها في طفلها الثالث من زوجها المطرب تامر حسني.

وردت "بسمة" على إحدى متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مؤكدة أنها ليست حامل في الشهر الثامن، كما أشيع، وأن كل هذه الأخبار غير صحيحة.

كانت شائعات ترددت حول حمل بسمة في طفل ذكر، هو الثالث لها من زوجها تامر حسني، وقررا ولادته في أمريكا، وإطلاق اسم "أحمد" عليه.