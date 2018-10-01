بسمة بوسيل تكشف حقيقة حملها في طفلها الثالث من تامر حسني

نفت المغربية بسمة بوسيل الأخبار التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة حول حملها في طفلها الثالث من زوجها المطرب تامر حسني.
وردت "بسمة" على إحدى متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مؤكدة أنها ليست حامل في الشهر الثامن، كما أشيع، وأن كل هذه الأخبار غير صحيحة.
كانت شائعات ترددت حول حمل بسمة في طفل ذكر، هو الثالث لها من زوجها تامر حسني، وقررا ولادته في أمريكا، وإطلاق اسم "أحمد" عليه.
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واصلت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو، ظهورها المميّز خلال موسم أسابيع الموضة العالمية، وتألقت بإطلالة مذهلة في مهرجان المصمم جان فورك غوتييه لعروض الأزياء في مسرح فوليز بيرجيريس الأسطوري على هامش أسبوع الموضة في باريس، الخميس. ضمِنت هارلو البالغة من العمر 24 عاما، جذب الانتباه إليها بتنوّع اختياراتها في الأزياء، حيث ارتدت فستانا بألوان معدنية متداخلة من الذهبي والنحاسي والأحمر والأزرق من تصميم غوتييه، المصمم الفرنسي الشهير. يتميز فستان هارلو بخط العنق على شكل حرف "v" والأكتاف الحادة والواضحة والطباعة الجريئة. وأضافت عارضة الأزياء الشهيرة مزيدا من الارتفاع إلى طولها حيث انتعلت زوجا أنيقا من الأحذية باللون القرمزي وتزينت بالأقراط الذهبية والأساور المعدنية بالإضافة إلى حزام ذهبي حول خصرها. صففت هارلو شعرها لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الخمري وظلال العيون البنية، كما ظهرت الممثلة ماريون
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