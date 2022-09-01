وفاة الممثلة تشارلبي دين كريك عن 32 عاماً

توفيت النجمة العالمية الشابة تشارلبي دين كريك بعد صراع مع مرض نادر قد أصيبت به مؤخراً ولفترة زمنية قصيرة، عن عمر لم يناهز الـ32 عاماً. ولم يستطع الأطباء تحديد نوع المرض الذي أصابها، كما أنها كانت تتلقى العديد من العلاجات طول الفترة الماضية لكن دون جدوى أو تحسن. حتى دخلت في الأيام القليلة الماضية مستشفى في نيويورك، حيث فارقت الحياة هناك. وبعد أن توفيت النجمة، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر وتداوله عدد كبير من الناس، خاصةً وأن تشارلبي دين كريك كان تنتظر عرض فيلمها الجديد في شهر أكتوبر المقبل الذي شاركت مؤخراً به وهو Triangle of Sadness الذي تمكن من الفوز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي الدولي.