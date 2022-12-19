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وفاة الفنان المصري هشام الشربيني

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العرب اليوم - وفاة الفنان المصري هشام الشربيني

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القاهرة ـ العرب اليوم

أعلن الفنان الشاب محمد يوسف، وفاة زميله الفنان هشام الشربيني، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

ونشر محمد يوسف، منشورا عبر فيسبوك قال خلاله: "لا حول ولا قوة الا بالله هشام الشربينى فى ذمة الله الفاتحة".وتفاعل عدد من الجمهور مع المنشور، حيث حرص البعض على نعي الفنان الراحل والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

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وفاة الفنان المصري هشام الشربيني وفاة الفنان المصري هشام الشربيني



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