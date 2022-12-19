وفاة الفنان المصري هشام الشربيني

أعلن الفنان الشاب محمد يوسف، وفاة زميله الفنان هشام الشربيني، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

ونشر محمد يوسف، منشورا عبر فيسبوك قال خلاله: "لا حول ولا قوة الا بالله هشام الشربينى فى ذمة الله الفاتحة".وتفاعل عدد من الجمهور مع المنشور، حيث حرص البعض على نعي الفنان الراحل والدعاء له بالرحمة والمغفرة.