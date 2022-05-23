وفاة الممثل الجزائري أحمد بن عيسى عن عمر ناهز 78 عاماً

شهدت النسخة 75 من مهرجان كان السينمائي حدثاً حزيناً بوفاة الممثل الجزائري القدير أحمد بن عيسى عن عمر ناهز 78 سنة، قبل ساعات قليلة من تقديمه أحدث أفلامه السينمائية "أبناء رمسيس" للمخرج الفرنسي كليمون كوجيتور ونعت وزيرة الثقافة الجزائرية صورية مولوجي الراحل بقولها: "الساحة الفنّية فقدت أحد قاماتها البارزة، ويترجل من صهوة الفن مجددًا فارس من فرسانها”، مضيفة أنه “يغادر تاركًا وراءه إرثًا فنيًا مسرحيًا وسينمائيًا، فهو صاحب عديد الأعمال المسرحية التي تركت بصمتها في عالم أبي الفنون، وصاحب رصيد سينمائي غني".