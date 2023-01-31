وفاة المغني الأسطورة باريت سترونغ عن 81 عاماً

توفي عن 81 عاماً المغني الأميركي باريت سترونغ، أحد أبرز أسماء شركة "موتاون" للإنتاج التي ألّف لها الراحل بعضاً من أشهر أغنياتها، على ما أعلن متحف "موتاون".

وقال المتحف الذي يتخذ من ديترويت مقراً عبر تويتر "نعلن ببالغ الأسى وفاة المغني ومؤلف أغاني +موتاون+ الأسطوري باريت سترونغ".