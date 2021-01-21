نقابة الممثلين الأميركيين تهدد ترامب بالفصل

اتهمت رئاسة رابطة ممثلي السينما الأميركيين والاتحاد الأميركي لممثلي الإذاعة والتلفزيون دونالد ترامب بالتحريض للتمرد والهجمات على الصحافيين.وأشارت صحيفة Los Angeles Times الأربعاء، إلى إمكانية فصل الرئيس الأميركي السابق من أبرز نقابات هوليود، ما قد يصبح إهانة جديدة له بعد حجب حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي وقرار جامعة ليهاي في ولاية بنسلفانيا سحب "شهادات فخرية" منحتها له سابقا.وصوتت قيادة تجمع رابطة ممثلي السينما الأميركيين والاتحاد الأميركي لممثلي الإذاعة والتلفزيون لصالح "وجود أسباب كافية" للحديث عن انتهاك ترامب لدستوره، ما يمكن أن يقود إلى فصله من صفوف هذا التجمع.

وقال المدير التنفيذي للنقابة ديفيد وايت الذي اتهم ترامب بالتحريض للتمرد وهجمات كلامية على الصحافيين بمن فيهم أعضاء التجمع (الذي يضم 160 ألف عضو)، إن "مهمتنا الرئيسة كنقابة تتلخص في الدفاع عن أعضائنا، وللأسف فالحقيقة أن أقوال إن هذا الشخص بأفعاله خلال الأربعة أعوام الأخيرة ألحق أضرارا جسيمة بصحفيي الإذاعة والتلفزيون من أعضاء تجمعنا". وذكرت Los Angeles Times أن ترامب الذي شارك في برنامج "المرشح" التلفزيوني وأدى أدوارا في بعض الأفلام، هاجم الصحفيين مرارا، فضلا عن هجمات عنيفة على وسائل الإعلام تخللتها أحداث اقتحام مبنى الكونغرس الأميركي من قبل أنصاره.وبهذا الصدد، اتهمت قيادة النقابة دونالد ترامب بالتطاول على "قيم الديمقراطية والحقيقة وجميع المواطنين الأمريكيين على اختلاف أجناسهم ودياناتهم".