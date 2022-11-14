وفاة الموسيقار الكبير محمد سلطان بعد صراع مع المرض

رحل عن عالمنا الموسيقار الكبير محمد سلطان بعد صراع مع المرض، ويتواجد حاليًا فى القصر العينى الفرنساوى "محمد سلطان" ملحن وممثل مصرى عرف في البداية كممثل، ولد فى الإسكندرية عام 1937، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1960، بعد أن ترك الكلية البحرية، واتجه إلى التمثيل وتزوج من الفنانة فايزة أحمد ولحن لها أشهر أغانيها منها "غريب يا زمان، رسالة إلى امرأة، قاعد معايا، اخد حبيبي"، وشارك الموسيقار فريد الأطرش بالتمثيل في فيلم يوم "بلا غد" عام 1962 من إخراج بركات .