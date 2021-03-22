رد المطرب الشعبي عمر كمال على مطرب شعبي آخر، لم يذكر اسمه، بسبب هجومه عليه وعلى كل مطربي المهرجانات.

كتب كمال عبر حسابه بموقع Facebook: "فيه مطرب شعبى بيقول علينا اننا تاريخنا اغنية واحدةَ".

وتابع: بيقول علينا لو مشينا جمبه ف الشارع محدش يعرفنا ! وبيقول بنت الجيران ب ٢ جنيه وملهاش لزمة واحنا معملناش اى تاريخ يذكر !! وانا بقولك دول شوية نجاحات

• بنت الجيران ٦٠٠ مليون مشاهدة

• عود البطل ٤٣٤ مليون مشاهدة

• شمس المجرة ١١٤ مليون مشاهدة

• لغبطيطا ١٦٠ مليون مشاهدة

• انتى معلمة ٣٢ مليون مشاهدة

• مساء النقص ٢٣ مليون مشاهدة

• شيكولاتة سايحة ٥٢ مليون مشاهدة

• بنبونى ساقط ف نوتيلا ٥٣ مليون مشاهدة

• بنتخان ٢٨ مليون مشاهدة

• فايقة ورايقة ١٧ مليون مشاهدة

(( وانا بحترمك عشان كلت ف بيتك عيش وملح ومش هقولك ان تاريخك كله ميجيش مشاهدات اغنية زى عود البطل مثلا او ال x6 .. بس هقولك احترمنا عشان احنا اخواتك الصغيرين و بنحترمك وبنحترم اى حد اكبر واقدم مننا ف الشغل وديه ارزاق وده وقتنا واكيد غيرنا هيطلع بعدنا زى ما كنت انت ف يوم بنتفرج على نجاحك وبنحبك ))".

يذكر أن سعد الصغير صرح في برنامج "مع الفارس" أن المهرجانات لن تأخذ البساط من المطربين الشعبيين، ووصف الأمر "هما ليهم ملعبهم وأحنا لينا ملعبنا".

وأكد سعد الصغير إنه لا يرى حسن شاكوش أو حمو بيكا في الأفراح، ولا يعرف السبب مشيرا إلى أنه قد يكون لأن بعض منهم لم يؤدي الخدمة العسكرية، وشدد سعد الصغير على أن الأغنيات التي يقدموها لا تتكلف أي شيء فقط 2000 جنيه، على عكس الأغنيات التي يقدمها تتكلف 70 ألف جنيه، موضحا أن تاريخهم أغنية واحدة "بـ2 جنيه" لكن هو تاريخه كبير قدم 10 أفلام وشارك وردة في مسلسلها ويغني مع عدوية.