وفاة الفنان المصري سيد عثمان

توفي، اليوم الثلاثاء، الفنان المصري سيد عثمان، الذي تميز بأداء أدوار فنية كان أبرزها دور الطبيب أو رجل الأعمال أو مسؤول حكومي.ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، مشيرة إلى أن الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية المصرية، أعلن نبأ الوفاة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب منير مكرم: "الدوام لله... وفاة الفنان سيد عثمان".

يذكر أن سيد عثمان بدأ مشواره الفني في منتصف التسعينيات، وبرع في أداء دور رجل الأعمال ورجل القانون والطبيب والمسؤول الكبير ودور الوالد. وكانت أكثر أدوار سيد عثمان في المسلسلات التلفزيونية التي كان أبرزها "شباب رايق جداً" ومسلسل "يا رجال العالم اتحدوا"، و"العصيان" ومسلسل "محمود المصري" ومسلسل "أسمهان".وكان من أهم الأفلام السينمائية التي شارك فيها "الناجون من النار" و"الجراج" و"النمس" و"قلب جريء" ومسلسل "دم الغزال".