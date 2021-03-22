بزي خليجي، زار الفنان محمد هنيدي في متحف السيرة النبوية بالمدينة المنورة.ونشر هنيدي صورة من الزيارة، عبر حسابه بموقع Twitter، وعلق كاتبا: "تأثرت كثيراً باجواء سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، التي عشتها بتفاصيلها الجميلة في متحف السيرة النبوية بالمدينة المنورة، تجربة روحانية لاتوصف بتقنية عالية جداً. شكر كبير رابطة العالم الإسلامي

ونتمنى نشوف فرع المتحف بمصر قريباً، السيره كأنك تعيشها".

من ناحية أخرى، تحدد موعد عرض فيلم "الإنس والنمس"، أحدث أفلام هنيدي، في موسم عيد الفطر المقبل، ويشارك في بطولة الفيلم كل من منة شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وعارفة عبد الرسول ومحمود حافظ ودنيا ماهر وشريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.