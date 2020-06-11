وفاة الفنان محمود مسعود عن عمر ناهز 68 عاما إثر هبوط في الدورة الدموية

توفي منذ قليل، الفنان القدير محمود مسعود، داخل أحد مستشفيات منطقة العباسية، إثر هبوط مفاجئ في الدورة الدموية وبعض أمراض الصدر.

كان أخر تواجد فني للفنان محمود مسعود من خلال مسلسل "لأخر نفس"، من بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والذي عرض رمضان قبل الماضي.

شارك الفنان محمود مسعود في العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية المهمة على مدار مشواره الفنى منها مسلسلات "جمهورية زفتى" و"أم كلثوم" و"أفراح إبليس" و"القضاء في الإسلام" و"رجل الأقدار" و"الإمام المراغى" و"نسيم الروح"و"سيدنا السيد"و"عوالم خفية" و"حارة اليهود" و"دنيا جديدة".

وفي السينما شارك في العديد من الأفلام المهمة منها "حب في الزنزانة" و"إمرأة آيلة السقوط" و"اخترت حياتي" و"المتمرد"و" الحب وأشياء أخرى".