وفاة الممثل الأميركي فريد وارد عمر يناهز الـ79 عاماً

فارق الممثل الأمريكي فريد وارد الحياة عن عمر يناهز الـ79 عاماً، بحسب بيان صدر عن مكتب وكالة أعماله، إلا أن وكيل أعماله رون هوفمان لم يكشف عن سبب أو مكان الوفاة؛ بناءً على رغبة أسرة الراح وورد في البيان ما يلي: "نعلن ببالغ الأسى وفاة الممثل فريد وارد، الذي وافته المنية يوم الأحد، الموافق 8 مايو/ آيار من عام 2022، عن عمر يناهز 79 عاماً وقال هوفمان إن آخر أمنيات النجم كانت أن يتبرع معجبوه قدر ما يستطيعون وأنه قضى السنوات الأخيرة من حياته في الرسم.