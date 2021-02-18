وفاة شقيق الفنان محمد الحلو

نشر الفنان محمد الحلو تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيها عن رحيل شقيقه. وقال الحلو : "توفى إلى رحمة الله أخى الكبير محمود الحلو، نرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".