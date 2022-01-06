وفاة الفنانة مها أبو عوف عن عمر يناهز 65 عاما

مها أبو عوف، الفنانة المصرية، رحلت عن عالمنا اليوم، وتوفيت عن عمر يناهز 65، ونعاها عدد من الفنانين على صفحاتهم بمواقع التواصل.وتوفيت اليوم الفنانة مها أبو عوف، شقيقة الفنانة عزت أبو عوف، عن عمر يناهز 65 عاما، وذلك بعد إصابتها بأزمة صحية مفاجئة، ونعاها الفنان منير مكرم على حسابه بفيسبوك، وأعلن وفاتها وكشف تفاصيل الجنازة والعزاء وقال:" الدوام لله مها ابو عوف، الجنازة ظهرا مسجد الرحمن الرحيم ف صلاح سالم".

تفاصيل وفاة الفنانة مها أبو عوف

ونعت نقابة الممثلين الراحلة مها أبو عوف على صفحتها الرسمية بفيسبوك وقالت:" تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع الفنانين الفنانة الغالية مها ابوعوف، وانا لله وانا اليه راجعون، صلاة الجنازة غداً ظهرا من مسجد الرحمن الرحيم صلاح سالم".

ولم يكشف إلى الآن تفاصيل وفاة الفنانة مها أبو عوف، وذكرت بعض التقارير أن الراحلة أصيبت بوعكة صحية مفاجئة في اللحظات الأخيرة قبل وفاتها بالإضافة إلى معاناتها مع مرض السرطان، ونقلت إلى المستشفى قبل وفاتها بها، وأحدث خبر وفاة مها أبو عوف حالة حزن كبيرة على مواقع التواصل، ونعاها عدد كبير من الفنانين والجمهور على صفحاتهم بمواقع التواصل.

ويذكر أن الفنانة مها أبو عوف قد ولدت عام 1959، وتخرجت من الجامعة الأمريكية، وشاركت مع شقيقها الأكبر عزت أبو عوف وشقيقاتها الثلاث في تكوين فرقة "فور إم" في أواخر السبعينيات، وانتقلت مها أبو عوف بعدها إلى العمل في السينما والتليفزيون، وقدمت عشرات الأعمال المميزة وأبرزها مسلسل "فارس بلا جواد" و"أنا وهؤلاء" و"حضرة المتهم أبي" و"راجل وست ستات" وغيرها، بالإضافة إلى عدة أفلام مثل "حالة حب" و"معلش احنا بنتبهدل" وغيرها.