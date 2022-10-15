توفي الممثل الأسكتلندي روبي كولترين، الذي لعب دور "هاغريد" في سلسلة أفلام هاري بوتر، أمس الجمعة، عن 72 عاما ولم تذكر وكيله أعماله، بليندا رايت (40 عاما)، تفاصيل أوفى عن وفاته، لكنها قالت إن "عائلة كولترين تشكر الفريق الطبي في مستشفى فورث فالي الملكي في لاربرت على رعايتهم".