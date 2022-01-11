أوشك المخرج أحمد نادر جلال على الانتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة لـ فيلم السرب، إذ يتبقى له أيام قليلة، ليدخل الفيلم بعد ذلك مراحل المكساج والمونتاج.يتناول فيلم السرب شجاعة وبسالة القوات المسلحة المصري في التصدي لتنظيم داعش؛ الذي ذبح 21 مصريا في عام 2015، ولكن بشجاعة نسور الجو، وبأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ استطاعوا التصدي ليد الإرهاب الغاشمة، والثأر لشهدائهم.الإعلان الرسمي لـ فيلم السرب وطُرحت الشركة المنتجة لـ فيلم السرب؛ الإعلان الرسمي القصير للعمل منذ فترة، وتبلغ مدة البرومو دقيقة و39 ثانية، إذ يبدأ الإعلان بكلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي يقول فيها: شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، إن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد وبالأسلوب والتوقيت المناسب للقصاص من هؤلاء القتلة.

ويظهر في الإعلان الرسمي لـ فيلم السرب الفنان شريف منير، ويقول للجنود: سيادة الريس أصدر الأمر بعملية نوعية لقصف مواقع داعش في درنة بليبيا، وزي ما هتروحوا كلكم هترجعوا إن شاء الله كلكم.كما يظهر العديد من أبطال العمل، ومنهم أحمد السقا، محمود عبد المغني، آسر ياسين، أحمد حاتم، كريم فهمي، هند صبري، ودياب، وغيرهم، ويشارك في الفيلم العديد منضيوف الشرف بأدوار بارزة، والعمل من تأليف عمرو عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.كان قد تم تصوير بعض مشاهد فيلم السرب في استاد القاهرة الدولي؛ الذي شهد خلال هذه الفترة أحداث مهمة؛ يتم تأريخها وسردها خلال العمل.