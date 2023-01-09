انتحار مخرج سينمائي إيراني بعد الإفراج عنه

كشف مقربون من الناقد والمخرج السينمائي الإيراني "محسن جعفري راد"، أن الأخير انتحر بعد الإفراج عنه عقب اعتقاله خلال الاحتجاجات الأخيرة في مدينة كرج غرب العاصمة طهران.

وقال هوشنك جلمكاني مدير مجلة "فيلم أمروز" السينمائية، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، إن "سبب وفاة محسن جعفري راد هو الانتحار بتناول الحبوب".