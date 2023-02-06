نقابة المهن السينمائية المصرية تعلن وفاة الناقد مجدى الطيب

توفى منذ قليل، الناقد الفني الكبير مجدى الطيب، حيث أعلن عن خبر الوفاة هانى سامى المتحدث باسم نقابة المهن السينمائية عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلاً: "البقاء لله الزميل الناقد الكبير مجدى الطيب فى ذمة الله"، ولم يتم تحديد موعد تشييع الجنازة حتى الآن.