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أسماء أبو اليزيد تروج لمسلسل "الآنسة فرح" بصور من الكواليس

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العرب اليوم - أسماء أبو اليزيد تروج لمسلسل "الآنسة فرح" بصور من الكواليس

أسماء أبو اليزيد
القاهرة - العرب اليوم

روجت الفنانة أسماء أبو اليزيد لمسلسل "الآنسة فرح"، والذي انتهت من تصويره مؤخرا بمشاركة رانيا يوسف.ونشرت أسماء عبر إنستغرام مجموعة صور تجمعها برانيا يوسف من كواليس العمل وعلقت "قريبا..الآنسة فرح".المسلسل لاقي نجاح كبير بعد عرض الجزء الاول مؤخرا على قناة ‎ MBC 4،مما شجع صناع العمل علي الانتهاء من الجزء الثاني سريعاعقب التوقف فترة طويلة عن التصوير بسبب جائحة فيروس كورونا والتي عطلت عدد كبير من الأعمال الدرامية بسبب الإجراءات الاحترازية

المسلسل مأخوذ من فورمات أجنبية وتدور أحداثه حول "فرح" جرسونة في إحدى الفنادق بجانب دراستها، تمر بحادث يغير مجرى حياتها. أما والدتها صغيرة في العمر لإنجابها فرح في أول حياتها؛ مما جعل فارق السن بينهما صغيرًا.مسلسل "الآنسة فرح" من بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

أسماء" انتهت مؤرخرا من تصوير دورها في فيلم "30 مارس" مع المخرج أحمد خالد موسي، وهو من بطولة الفنانين أحمد الفيشاوي، ‏ودينا الشربيني، وخالد الصاوي، وإنجى المقدم، ‏وندى موسى، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح، بجانب عدد من ضيوف ‏الشرف، ومن تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى.

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أسماء أبو اليزيد تروج لمسلسل الآنسة فرح بصور من الكواليس أسماء أبو اليزيد تروج لمسلسل الآنسة فرح بصور من الكواليس



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