وفاة الفنان حسن الدهماني في حادث مروري شمال غرب تونس

توفى الفنان التونسي حسن الدهماني ، مساء الخميس، إثر حادث مروري شمال غرب تونس، وهو في طريقه لإحياء حفل فني في المدينة، قبل أن يتعرض إلى حادث مرور مروع أودى بحياته على الفور.
وبحسب الشرطة التونسية، فإن الحادث نجم عن انقلاب السيارة التي كانت تقودها امرأة، وكان على متنها الفنان الراحل وشخص أخر، مشيرة إلى أن حالة المرأة والمرافق خطيرة.
وأعلن وزير الثقافة التونسي، محمد زين العابدين، عن وفاة الفنان الراحل، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، قائلًا، " إن لله وإن إليه راجعون، توفي وهو في طريقه إلى أداء واجب فني، توفى في حادث أليم وهو في طريقه لإدخال السرور والبهجة على عائلات تونسية كانت تنتظره ليسمعها نغمًا وطربًا وجمالًا".
وتعرض الفنان التونسي حسن الدهماني، في وقت سابق، إلى حادث مروري مروع نجا منه بأعجوبة، لكنه خلّف له أضرارًا جسيمة.
وخلّف خبر وفاة الفنان التونسي، حالة من الحزن وصدمة لدى زملائه الفنانين في تونس، الذين نعوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بأخلاقه وبأعماله التي أطربت أذان أجيال تونسية عدة.
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