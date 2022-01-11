رامي عياش يجهز أغاني جديدة مع بداية 2022
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رامي عياش يجهز أغاني جديدة مع بداية 2022

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العرب اليوم - رامي عياش يجهز أغاني جديدة مع بداية 2022

المطرب اللبناني رامي عياش
القاهرة ـ العرب اليوم

يجهز حاليا المطرب اللبناني رامي عياش مجموعة من الأعمال الغنائية الجديدة، إذ يتواجد حاليا بشكل مستمر في الاستوديو لإنجازها.ونشر رامي عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، فيديو قصير من داخل الاستوديو؛ يُشوق جمهوره عن الجديد؛ الذي يستعد لطرحه.يشار إلى أن المطرب رامي عياش؛ ما زال يحصد نجاح أغنيته قصة حب، رغم مرور 3 أعوام على طرحها، إذ يستخدمها الشباب كثيرا عبر تطبيق تيك توك، كما انطلقت تحديات خاصة عبر إنستجرام خاصة بالأغنية، تجاوز 25 مليون مشاهدة.أما أغنية قصة حب على قناة رامي عياش بموقع يويتوب، فقد تجاوزت 70 مليون مشاهدة.أغنية قصة حب؛ من كلمات محمد رفاعي، وألحان جان ماري رياشي، والكليب من إخراج فادي حداد.

دي قصة حب علي شاطئ الهوا

أجمل حكاية قلب ابطالها احنا سوا

فيها اللى اتمنيت وياك حسيت أجمل إحساس

أحلى كلام بالعين قولنا لبعدنا

ضحكة قلوبنا حنين ونسينا نفسنا

ونسينا كل الناس أنا وأنت وخلاص

خلاص هنعيش

ده أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي

هفضل حبيبي معاك والله ماهسيبك

أنت اللي بتسعد كل أوقاتي

ده أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي

هفضل حبيبي معاك والله ماهسيبك

أنت اللي بتسعد كل أوقاتي

أنا عيشت بيك إحساس بالدنيا كلها

لحظة لقانا حبيبي في حياتي ماعيشتها

لقيتني بجري عليك أنا عيني في عنيك ومسكت إيديك

في بعد كده جمال ماشفتش زيها

أجمل ما شافت عيني في حياتي كلها

دي عيونها ليل سهران أنا فيها حيران آه يا عيني يا ليل

ده أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي

هفضل حبيبي معاك والله ماهسيبك

أنت اللي بتسعد كل أوقاتي

ده أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي

هفضل حبيبي معاك والله ماهسيبك

أنت اللي بتسعد كل أوقاتي

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رامي عياش يجهز أغاني جديدة مع بداية 2022 رامي عياش يجهز أغاني جديدة مع بداية 2022



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