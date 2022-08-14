وفاة فاشينستا لبنانية في حادث مروع بالكويت

توفيت الفاشينستا اللبنانية لينا الهاني شقيقة المغنية سارة الهاني، في حادث سير مروع في الكويت صباح الخميس. ووفقا لوسائل إعلام فإن لينا الهاني توفيت نتيجة اصطدام مركبتها بأخرى على الطريق السريع في دولة الكويت. ووصلت طواقم الإسعاف إلى مكان الحادثة على الفور، إلا أنها توفيت فور وقوع الحادث. لينا الهاني هي أم لطفلين، وهي شقيقة الفنانة اللبنانية سارة الهاني من مواليد الكويت. وتعتبر الراحلة من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي في الكويت، ولديها عدد كبير من المتابعين على مختلف المنصات.

جدير بالذكر أن الراحلة لينا الهاني قبل وفاتها قامت بنشر صورتين لها على الصفحة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" عبر خاصية "ستوري" وظهرت من خلال الصورتين بصحة وحال جيدة وذات ملابس بيضاء كما كانت صورتها الثانية داخل سيارتها وذلك قبل الحادث بساعات. كما أن آخر منشوراتها على حسابها الشخصي بموقع "إنستغرام"، والذي عليه أكثر من 68 ألف شخص، كانت صورة شخصية لها وظهرت فيها بإطلالة صيفية مرتدية فستانا بألوان زاهية وعلقت على تلك الصورة وقالت: "الحب أم السعادة؟ اختر".