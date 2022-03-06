وفاة الفنان والإعلامي إياد داود عن عمر 39 عاماً بعد تعرضه لأزمة صحية
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وفاة الفنان والإعلامي إياد داود عن عمر 39 عاماً بعد تعرضه لأزمة صحية

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العرب اليوم - وفاة الفنان والإعلامي إياد داود عن عمر 39 عاماً بعد تعرضه لأزمة صحية

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القاهرة ـ العرب اليوم

توفى منذ قليل، الفنان والإعلامي اياد داود عمر عمر يناهز 39 عاما، بعد تعرضه لأزمة صحية، وقررت أسرة الراحل تشييع الجنازة غدا عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين إياد داود من مواليد 1983، تخرج في الجامعة الأمريكية، ودرس التمثيل المسرحي، وقدم في بداية مسيرته المهنية برنامج "شبابيك" مع الإعلامي الراحل عمرو سمير قدم "إياد" خلال مسيرته الفنية عددا من الأعمال المسرحية وصلت لـ15 عملا مسرحيا، كما شارك في عدة أعمال تليفزيونية أبرزها: "الداعية" و"الثمن" و"فض اشتباك" كان آخر أعماله التليفزيونية مسلسل "شديد الخطورة" والذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية، من بطولة أحمد العوضي.

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وفاة الفنان والإعلامي إياد داود عن عمر 39 عاماً بعد تعرضه لأزمة صحية وفاة الفنان والإعلامي إياد داود عن عمر 39 عاماً بعد تعرضه لأزمة صحية



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