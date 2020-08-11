تصدَّر اسم الفنان طوني موسى تريند مؤشر البحث "غوغل" بعد وفاته الأحد عن عمر يناهز الـ66 عامًا بعد صراع مع فيروس كورونا الذي أصابه منذ فترة.

وأصاب خبر وفاته الكثير من نجوم سورية بصدمة ونعاه الفنان باسم ياخور من خلال حسابه على "إنستغرام" وكتب: "طوني موسى وداعا، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.. يا لطيف قديش ودعنا أحباب وأصدقاء بهالسنة يا رب دخيلك اتلطف فينا جميعا وبكل أهلنا واخوتنا في سورية وفي كل مكان".

وشارك طوني موسى ببطولة مسلسلات عدة منها "باب الحارة" و"زمان الصمت" و"طوق البنات".