نانسي صلاح تكشف تفاصيل نجاتها من انفجار بيروت

كشفت الفنانة نانسي صلاح تفاصيل نجاتها، وفريق عمل مسلسل "أسود فاتح"، من انفجار مرفأ بيروت. وقالت نانسي صلاح، إنهم كانوا وقت وقوع الحادث في مكان يبعد ساعة عن موقع التفجير، فلم يصابوا بأذى، لكنها أصيبت في يديها في اليوم التالي، عندما انفجر زجاج الحمام وهي بداخله، بفعل الضغط الذي تعرض له على الأرجح. وأكدت نانسي صلاح أن الجميع يشعر بالحزن بسبب ما حدث، فلبنان بلدهم الثاني، واللبنانيون إخوانهم وأصحابهم، وشكرت الفريق الطبي اللبناني وفريق الإنتاج اللذين لم يتركاها للحظة، وشكرت أيضا الفنانة رانيا منصور، التي كانت أول من أسعفها.من جانبها، أوضحت رانيا منصور أن فريق عمل "أسود فاتح"، وعلى رأسه الفنانة هيفاء وهبي، أصر على استكمال التصوير في نفس يوم الحادث، وذلك على الرغم من أن هيفاء وهبي علمت بتعرض منزلها لأضرار بالغة، وإصابة السيدة التي تعمل بمنزلها نتيجة الحادث.