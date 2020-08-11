إقامة حفل زفاف محمد عساف بدبي

احتفل المطرب الفلسطيني محمد عساف بحفل زواجه مساء أمس الاحد 9 اغسطس بزواجه من فتاة خارج الوسط الفني، حيث أقيم الحفل في دبي واقتصر على الأهل والمقربين جدير بالذكر أن محمد عساف طرح في سبتمبر الماضي أغنية "مكانك خالي" وهي من كلمات رامي العبودي، وألحان علي صابر، وتوزيع موسيقي عثمان عبود، ومن إنتاج platinum records.