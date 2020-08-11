دخلت الفنانة اللبنانية، مادلين طبر، خلال حلقة برنامج "حلوة يا دنيا" في حالة بكاء هستيري بسبب انفجار بيروت الأخير، موضحة أن الأحداث الأخيرة فرضت نفسها بقوة على وسائل الإعلام العالمية والمحلية والمصرية، متابعة:" مفيش حد في مصر مقدمش ليا واجب العزاء" وتابعت:" سامحوني الإنفجار الأخير كان صعب للغاية الإنفجار دمر نصف بيروت، وعقبت: وكالات الأنباء اعتبرت إنفجار بيروت ثاني إنفجار بعد انفجار هيروشيما"، قائلة: "نصف الضغط الناتج من الإنفجار خرج للبحر، وفي حالة عدم خروجه للبحر لكانت لبنان تدمرت بالكامل".

وأضافت "لدينا أكثر من 300 ألف بني أدم في الشارع بالإضافة إلى الأشلاء والناس اللي موجودة تحت الأنقاض حتى الآن"، لافتة إلى أن المستشفيات لم تعد قادرة على استيعاب هذا القدر من المصابين والوفيات، موضحة أن مصر كالعادة أول الدول التي توجهت بالدعم والمسانده إلى لبنان، متابعة: "لبنان تحتاج إلى معجزة لبنان تحتاج إلى مخلص زي السيسي.