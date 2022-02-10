إصابة الفنان أحمد حلاوة بفيروس كورونا

أعلن نجل الفنان القدير أحمد حلاوة إصابة والده بفيروس كورونا، مطالبا متابعيه وجمهوره بالدعاء له، خاصة أن حالته متأخرة وكتب نجل الفنان أحمد حلاوة على "فيس بوك": الرجاء الدعاء لوالدي د. أحمد حلاوة .. حالة كورونا متأخرة.. أرجة جميع أحباءه الدعاء له بالشفاء العاجل".