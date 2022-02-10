وفاة ابن الفنان عادل الفار بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

تُوفِى شادى، نجل الفنان عادل الفار، وهو شاب في الثلاثين من عمره، بشكل مفاجئ في الساعات الماضية، بعدما تعرض لأزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى، وتم دفنه في مقابر الأسرة وتلقى العزاء بالمقابر، وحرص عدد من أصدقاء الراحل وكذلك والده عادل الفار على نعيه عبر حساباتهم بموقع فيس بوك وكان آخر ما كتبه شادى الفار على حسابه بموقع فيس بوك: "هو فيه إيه الدنيا جرا فيها ايه، هو انا عايش ولا مت ودخلت النار، حد يرد عليا حد يفهمنى من بعد الحب والود والعيش والملح وطبعا الأهم المصالح الطالعة وقتها، انما دلوقتى الوقت اللى محتاج فيه لكل الناس بيطلعوا فجروا أول مايشفونى وعجبي الصاحب لما يبيع صاحبه ويحلقله".