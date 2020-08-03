إيناس عز الدين تُعلن عودتها إلى طليقها رسميًا

أعلنت نجمة "آراب أيدول" المطربة المصرية إيناس عز الدين، الأحد، عودتها رسميًا إلى طليقها الفنان أحمد قمر، وذلك بعد مرور عامين ونصف العام على انفصالهما، والذي جاء في هدوء تام ودون خلافات، حيث أكدت حينها أنها انتهت علاقتها معه كزوجة ولكنها ستستمر كصديقين.وفاجأت إيناس عز الدين جمهورها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، بصورة لها بملابس الزفاف، واكتفت بالتعليق عليها بعنوان أغنية "والفرصة التانية بنستناها"، وهي تتر مسلسل "فرصة تانية" للفنانة ياسمين صبري، وغناء رامي صبري، وسط احتفاء كبير من قبل متابعيها لعودتها لزوجها السابق؛ إذ سارعوا في تقديم التهاني والتبريكات لها، فرحًا بالنبأ السار.

وكانت نجمة "آراب أيدول" المطربة ايناس عز الدين، قد أعلنت في منتصف مارس 2018 المنصرم؛ انفصالها بكل "ود وهدوء" عن زوجها أحمد قمر، قائلة إن فشلهما في الحياة كزوجين، لا يعني الانفصال النهائي، وأنهما اتفقا على أن يظلا صديقين إلى الأبد.

وفاجأ أحمد قمر الجمهور بتعليقه على نبأ انفصالهما بالتأييد، قائلا: "ربنا يخليكي يا أعظم ست عرفتها في حياتي.. هنفضل اخوات وأصدقاء العمر كله.. ربنا يكتبلك النجاح والتوفيق في حياتك اللي جاية"، لترد عليه إيناس: "أصدقاء العمر كله غصب عن أي حد".

ورفض جمهور النجمين تصديق خبر الانفصال وقتها، لتخرج إيناس عز الدين بمنشور آخر لها قائلة: "الخبر ليس كذبة إبريل ولا دعابة مع جوزي.. هو ليه الناس مش متقبلة فكرة أننا انفصلنا وإحنا بنحترم بعض وبنحب بعض وشايلين لبعض الخير والتقدير واننا اختلفنا كزوجين وأكيد القرار ده ما اخدنهوش وليد اللحظة وقبل ما نعلنه اتناقشنا كتير وقررنا ننفصل بالمعروف واحنا شايلين وفاكرين لبعض كل حاجة حلوة".وكانت إيناس عز الدين، قد كشفت في وقت سابق عن الأعراض التي شعرت بها قبل معرفتها بإصابتها بفيروس كورونا المستجد حيث ذكرت أنها تشعر بكحة جافة للغاية، فضلًا عن جفاف بالريق، وألم شديد في الحلق، مع صعوبة في البلع وضيق في التنفس، قائلة: "اشعر بألم وحرقان شديد في منطقة الصدر كأن فيه طوبة على صدري".

وحينما وصلت إيناس إلى المستشفى تم الكشف عليها وتبيّن سلبية إصابتها بفيروس كورونا؛ ما أثار جدلاً واسعًا بأنها تسعى للشهرة بعد قيامها ببث عدة فيديوهات منزلها تعلن فيها ظهور بعض أعراض فيروس كورونا عليها عقب عودتها من رحلة إلى المغرب، ووفرت وزارة الصحة سيارة إسعاف لنقلها إلى مستشفى حميات إمبابة، التي أخذت منها عينة أثبتت سلبية إصابتها بفيروس كورونا.