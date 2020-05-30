وفاة الفنان الكبير حسن حسني عن عمر 89 سنة أثر أزمة قلبية مفاجئة

توفي منذ قليل الفنان الكبير حسن حسني عن عمر ناهز 89 عاما بمستشفي دار الفؤاد، أثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفي مساء أمس، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة منذ قليل. كان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك في العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك في مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض في موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك في مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفي شعبان، والذى عرض في موسم دراما رمضان الماضى. وشارك أيضا في موسم عيد الأضحى السينمائي الماضي، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمي، والنجوم منة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد.