وفاة الممثل السويسري برونو غانز عن عمر 77 عامًا

توفي الممثل السويسري، برونو غانز، المعروف بأدواره في تجسيد شخصية أدولف هتلر في فيلم "السقوط" وشخصية "الملاك دامييل" في فيلم "أجنحة الرغبة" اليوم السبت عن عمر 77 عاماً في مدينة "زيورخ"، طبقاً لما ذكرته مديرة أعماله.

وذكرت مديرة أعماله، باتريشيا بومباور، في بيان أنه توفي بسبب السرطان. وأضافت أن أفراد عائلته المقربين كانوا بجواره وهو في النزع الأخير .

وكان يُنظر إلى غانز بوصفه واحداً من فناني المسرح والسينما الرواد في العالم الناطق بالألمانية.

وقال الرئيس السويسري آلان بيرزيت في بيان: "حتى عندما لعب أدوار شخصيات شريرة برقت آثار الانسانية من شخصيات برونو غانز. كانت أعماله بارزة لأنه الفروق بينها كانت دقيقة لدرجة أنه كان لها تأثير مزعج".

ونشأ غانز، وهو ابن عامل مصنع سويسري وأم إيطالية، في مدينة زيورخ.

وقال ميشائيل مولر عمدة برلين في بيان "إن وفاة برونو غانز تشكل خسارة كبيرة للمسرح والسينما الناطقين بالألمانية"، مشيراً إلى أن الممثل الراحل كان يعمل مع المخرجين المسرحيين الكبار في عصره.

ونال جانز شهرة دولية لأدائه دور الديكتاتور النازي في فيلم "السقوط" للمخرج أوليفر هيرشبيجل في عام 2004 .