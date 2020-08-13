المطربة أحلام تتضامن مع لبنان بعد انفجار مرفجأ بيروت
آخر تحديث GMT02:27:46
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » فن عاجل

المطربة أحلام تتضامن مع لبنان بعد انفجار مرفجأ بيروت

العرب اليوم -

العرب اليوم - المطربة أحلام تتضامن مع لبنان بعد انفجار مرفجأ بيروت

المطربة الإماراتية أحلام
دبي - العرب اليوم

أعربت المطربة الإماراتية أحلام عن محبّتها للبنان، وتضامنها مع شعبه بعد انفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عن وفاة أكثر من 150 شخصا، وإصابة آلاف الجرحى، وعدد كبير من المفقودين إلى الآن.ونشرت أحلام مقطعاً صوتياً لها، وهي تغني "بحبك يا لبنان" للسيدة فيروز، وعلّقت على الفيديو بقولها: "بحبك يا لبنان".

وكانت أحلام قد أبدت سعادتها وفخرها بالشباب اللبنانيين الذين هبّوا لمساعدة الأهالي في المناطق التي تضررت بشكل كبير بسبب الانفجار، فنشرت صورا لهم وهم ينظفون الشوارع، وعلّقت: "كبرتوا قلوبنا يا بنات وشباب لبنان أعطيتم دروسا في الوطنية وحب الوطن، وأن حب الوطن مش بالكلام بل بالفعل، لبنان في قلوبنا، كل العالم فخور بكم".

فن عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

المطربة أحلام تتضامن مع لبنان بعد انفجار مرفجأ بيروت المطربة أحلام تتضامن مع لبنان بعد انفجار مرفجأ بيروت



أخبار ذات صلة

GMT 02:04 2020 الخميس ,13 آب / أغسطس

إليك أجمل الوجهات السياحية في تايلاند التي تستحق الزيارة اكتشفها بنفسك
العرب اليوم - إليك أجمل الوجهات السياحية في تايلاند التي تستحق الزيارة اكتشفها بنفسك

GMT 00:37 2020 الخميس ,13 آب / أغسطس

غارات إسرائيلية على قطاع غزة تستهدف مواقع لحركة حماس
العرب اليوم - غارات إسرائيلية على قطاع غزة تستهدف مواقع لحركة حماس

GMT 22:02 2020 الأربعاء ,12 آب / أغسطس

رد فعل عنيف من الأهلى تجاه رمضان صبحي بعد انتقاله لبيراميدز
العرب اليوم - رد فعل عنيف من الأهلى تجاه رمضان صبحي بعد انتقاله لبيراميدز

GMT 21:54 2020 الأربعاء ,12 آب / أغسطس

انخفاض جديد في اعداد إصابات فيروس كورونا في مصر
العرب اليوم - انخفاض جديد في اعداد إصابات فيروس كورونا في مصر

GMT 21:51 2020 الأربعاء ,12 آب / أغسطس

الصحة المصريه تعلن ارتفاع عدد المتعافين من كورونا إلى 55901
العرب اليوم - الصحة المصريه تعلن ارتفاع عدد المتعافين من كورونا إلى 55901

GMT 21:48 2020 الأربعاء ,12 آب / أغسطس

مصر تسجل 129 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بانخفاض 39 حالة عن معدل الثلاثاء
العرب اليوم - مصر تسجل 129 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بانخفاض 39 حالة عن معدل الثلاثاء

GMT 21:46 2020 الأربعاء ,12 آب / أغسطس

انفجار يستهدف قوات التحالف في محافظة ذي قار بالعراق
العرب اليوم - انفجار يستهدف قوات التحالف في محافظة ذي قار بالعراق

GMT 21:40 2020 الأربعاء ,12 آب / أغسطس

مصدر أمني عراقي يؤكد عدم وقوع إصابات أو خسائر نتيجة الهجوم
العرب اليوم - مصدر أمني عراقي يؤكد عدم وقوع إصابات أو خسائر نتيجة الهجوم

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ارتدت حذاءً أبيض لضمان الراحة أثناء التنقل

أحدث إطلالات جينيفر لوبيز بالقناع نفسه بطريقتين مختلفتين

واشنطن - العرب اليوم

خطفت إطلالات جينيفر لوبيز الأنظار هذا الأسبوع بإطلالتين باهرتين مع ملابسها الرياضية والكاجوال في الوقت عينه، واللافت اختيار لوبيز القناع نفسه بطريقتين مختلفتين لاستكمال أناقتها وحماية نفسها من فيروس "كورونا". نجحت جنيفر لوبيز باختيارها موضة القناع المنقوش الذي لا تتخلى عنه في إطلالاتها اليومية، فاختارت تنسيق هذا القناع الابيض والمزخرف بالنقشات الملونة مع البدلة الرياضية الملونة والمطبعة بألوان صيفية ومتداخلة من دار Ralph Lauren، كما برزت إطلالات جينيفر لوبيز مع الحذاء الرياضي الأبيض لضمان الراحة أثناء التنقل، ولم تتخلّ عن النظارات الشمسية الكبيرة وحافظت على تسريحات شعر الكعكة العالية والعفوية. وفي إطلالة ثانية لها، برزت اختيارات جينيفر لوبيز الشبابية من خلال الملابس اليومية المريحة مع البنطال الرياضي الواسع والأبي...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 01:32 2020 الأربعاء ,12 آب / أغسطس

تعرّفي على نصائح ترطيب البشرة الجافة بالفازلين والحصول على نعومة مثالية
العرب اليوم - تعرّفي على نصائح ترطيب البشرة الجافة بالفازلين والحصول على نعومة مثالية

GMT 02:04 2020 الخميس ,13 آب / أغسطس

تعرف على أفضل الوجهات السياحية في تايلاند التي تستحق الزيارة
العرب اليوم - تعرف على أفضل الوجهات السياحية في تايلاند التي تستحق الزيارة

GMT 00:45 2020 الأربعاء ,12 آب / أغسطس

أبرز النصائح لديكورات منازل مولودات برج الثور للاستعانة بالطبيعة والأزهار
العرب اليوم - أبرز النصائح لديكورات منازل مولودات برج الثور للاستعانة بالطبيعة والأزهار

GMT 01:58 2020 الأربعاء ,12 آب / أغسطس

روسيا تتهم بعض الدول باستغلال أزمة "كورونا" لتحقيق طموحاتها الجيوسياسية
العرب اليوم - روسيا تتهم بعض الدول باستغلال أزمة "كورونا" لتحقيق طموحاتها الجيوسياسية

GMT 00:26 2020 الأربعاء ,12 آب / أغسطس

مشاعل الشحي تُثير الجدل مجددًا بحديث غامض عن احتمالية انفصالها عن أحمد خميس
العرب اليوم - مشاعل الشحي تُثير الجدل مجددًا بحديث غامض عن احتمالية انفصالها عن أحمد خميس

GMT 00:24 2020 الأربعاء ,12 آب / أغسطس

زهير مراد يُعرب عن حزنه الشديد بعد تدمير دار الأزياء الخاصة به إثر انفجار "مرفأ بيروت"
العرب اليوم - زهير مراد يُعرب عن حزنه الشديد بعد تدمير دار الأزياء الخاصة به إثر انفجار "مرفأ بيروت"

GMT 06:13 2020 الأربعاء ,12 آب / أغسطس

تعرف على أرخص الوجهات السياحية حول العالم لعطلة رائعة
العرب اليوم - تعرف على أرخص الوجهات السياحية حول العالم لعطلة رائعة

GMT 02:08 2020 الثلاثاء ,11 آب / أغسطس

أبرز نصائح الديكور لتحويل غرف نوم المنزل إلى أجنحة فندقيّة
العرب اليوم - أبرز نصائح الديكور لتحويل غرف نوم المنزل إلى أجنحة فندقيّة

GMT 00:09 2020 الثلاثاء ,11 آب / أغسطس

رئيس البرلمان الليبي يقترح جعل سرت مقراً للسلطة الموحدة في البلاد
العرب اليوم - رئيس البرلمان الليبي يقترح جعل سرت مقراً للسلطة الموحدة في البلاد

GMT 00:31 2020 الثلاثاء ,11 آب / أغسطس

تعرف على خطة سحق فوكس نيوز كل القنوات وباتت إمبراطورية مالية
العرب اليوم - تعرف على خطة سحق فوكس نيوز كل القنوات وباتت إمبراطورية مالية

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 19:45 2020 الإثنين ,10 آب / أغسطس

صدمة في الوسط الفني بعد وفاة نجم "باب الحارة" طوني موسى
العرب اليوم - صدمة في الوسط الفني بعد وفاة نجم "باب الحارة" طوني موسى

GMT 15:18 2020 الإثنين ,10 آب / أغسطس

شاهد كيف أصبح شكل أشهر نجمات الإغراء في ثمانينيات القرن الماضي
العرب اليوم - شاهد كيف أصبح شكل أشهر نجمات الإغراء في ثمانينيات القرن الماضي

GMT 22:32 2020 الخميس ,06 آب / أغسطس

سلبية تحاليل "كورونا" لـ"الزمالك" قبل مواجهة "المصري البورسعيدي" في الدوري
العرب اليوم - سلبية تحاليل "كورونا" لـ"الزمالك" قبل مواجهة "المصري البورسعيدي" في الدوري

GMT 22:37 2020 الخميس ,06 آب / أغسطس

الهلال يهزم النصر برباعية مذلة فى الديربى ويعزز صدارته للدوري السعودي
العرب اليوم - الهلال يهزم النصر برباعية مذلة فى الديربى ويعزز صدارته للدوري السعودي

GMT 08:42 2020 الأحد ,26 تموز / يوليو

أوكرانيا تبدي اهتماما بالتعاون مع مصر في مجال الفضاء
العرب اليوم - أوكرانيا تبدي اهتماما بالتعاون مع مصر في مجال الفضاء

GMT 12:43 2020 الإثنين ,20 تموز / يوليو

روسيا تدعو للحد من الهجمات السيبرانية خلال الوباء
العرب اليوم - روسيا تدعو للحد من الهجمات السيبرانية خلال الوباء

GMT 12:20 2016 الجمعة ,22 تموز / يوليو

جنون المداعبة الجنسية للرجل
العرب اليوم - جنون المداعبة الجنسية للرجل

GMT 01:59 2020 الجمعة ,07 آب / أغسطس

إندونيسيا تكشف موعد "تجاربها البشرية" للقاح كورونا
العرب اليوم - إندونيسيا تكشف موعد "تجاربها البشرية" للقاح كورونا

GMT 02:01 2020 الجمعة ,07 آب / أغسطس

تويتر يتدخل بعد ما جرى لبايدن وأوباما وكيم كاردشيان
العرب اليوم - تويتر يتدخل بعد ما جرى لبايدن وأوباما وكيم كاردشيان

GMT 03:54 2020 الأحد ,02 آب / أغسطس

شركات النفط العالمية تُعاني تحت وطأة انتشار وباء "كورونا"
العرب اليوم - شركات النفط العالمية تُعاني تحت وطأة انتشار وباء "كورونا"

GMT 06:24 2016 الخميس ,02 حزيران / يونيو

وصفة للتخلص من الصداع والغثيان الناجم عن شرب الكحول
العرب اليوم - وصفة للتخلص من الصداع والغثيان الناجم عن شرب الكحول

GMT 19:34 2020 الأحد ,19 تموز / يوليو

الكشف عن لوحة مفاتيح ريزر الجديدة تتحمل 100 مليون نقرة بدون الأرقام والأسهم
العرب اليوم - الكشف عن لوحة مفاتيح ريزر الجديدة تتحمل 100 مليون نقرة بدون الأرقام والأسهم

GMT 03:30 2020 السبت ,08 آب / أغسطس

مؤسس "روكيت كوس" يدخل قائمة الأغنى في العالم
العرب اليوم - مؤسس "روكيت كوس" يدخل قائمة الأغنى في العالم

GMT 14:54 2020 الإثنين ,10 آب / أغسطس

رحيل المذيعة المصرية رانيا أبو زيد عقب إصابتها بأزمة قلبية
العرب اليوم - رحيل المذيعة المصرية رانيا أبو زيد عقب إصابتها بأزمة قلبية

GMT 12:22 2020 الأحد ,05 تموز / يوليو

أزياء طبعات الحيوانات آخر موضة صيف 2020 من أهم الدور العالمية
العرب اليوم - أزياء طبعات الحيوانات آخر موضة صيف 2020 من أهم الدور العالمية

GMT 09:53 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية
العرب اليوم - 5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية

GMT 22:09 2018 الإثنين ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

5 طرق لإغراء الزوج قبل البدء في ممارسة العلاقة الحميمة
العرب اليوم - 5 طرق لإغراء الزوج قبل البدء في ممارسة العلاقة الحميمة

GMT 18:37 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

لا تضع نفسك في ظروف صعبة ولا تغرق نفسك بالهموم
العرب اليوم - لا تضع نفسك في ظروف صعبة ولا تغرق نفسك بالهموم

GMT 09:52 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

تعيش أجواء هادئة في حياتك المهنية والعاطفية
العرب اليوم - تعيش أجواء هادئة في حياتك المهنية والعاطفية

GMT 09:15 2020 الجمعة ,24 تموز / يوليو

نقش حناء ناعم لعروس 2020
العرب اليوم - نقش حناء ناعم لعروس 2020

GMT 02:32 2016 الثلاثاء ,12 إبريل / نيسان

تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل
العرب اليوم - تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل

GMT 15:57 2019 الأحد ,20 كانون الثاني / يناير

أفضل عطر 212 vip النسائي يمنحك لمسة ساحرة لا تقاوم
العرب اليوم - أفضل عطر 212 vip النسائي يمنحك لمسة ساحرة لا تقاوم

GMT 22:42 2020 الجمعة ,07 آب / أغسطس

تعرف على المناطق السياحية في اليونان 2020 التي تستحق الزيارة
العرب اليوم - تعرف على المناطق السياحية في اليونان 2020 التي تستحق الزيارة

GMT 00:03 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر

اختيار الهدية المناسبة من إتيكيت زيارة المريض
العرب اليوم - اختيار الهدية المناسبة من إتيكيت زيارة المريض

GMT 02:22 2017 الجمعة ,05 أيار / مايو

مدينة الهوارية التونسية موطن الصقور والكهوف تتسم بطبيعة خلابة
العرب اليوم - مدينة الهوارية التونسية موطن الصقور والكهوف تتسم بطبيعة خلابة

GMT 07:35 2019 الأربعاء ,27 آذار/ مارس

ديكورات أسقف جبس بسيطة وراقية لموسم ربيع وصيف 2019
العرب اليوم - ديكورات أسقف جبس بسيطة وراقية لموسم ربيع وصيف 2019

GMT 11:49 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

يرعى الفلك هذا الشهر مصالحك وأعمالك ويدعم مشاريعك
العرب اليوم - يرعى الفلك هذا الشهر مصالحك وأعمالك ويدعم مشاريعك

GMT 02:57 2016 السبت ,27 آب / أغسطس

خبراء يُحددون فوائد حبوب الجمال على صحة البشرة ومواجهة الشيخوخة
العرب اليوم - خبراء يُحددون فوائد حبوب الجمال على صحة البشرة ومواجهة الشيخوخة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab