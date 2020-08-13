المطربة أحلام تتضامن مع لبنان بعد انفجار مرفجأ بيروت

أعربت المطربة الإماراتية أحلام عن محبّتها للبنان، وتضامنها مع شعبه بعد انفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عن وفاة أكثر من 150 شخصا، وإصابة آلاف الجرحى، وعدد كبير من المفقودين إلى الآن.ونشرت أحلام مقطعاً صوتياً لها، وهي تغني "بحبك يا لبنان" للسيدة فيروز، وعلّقت على الفيديو بقولها: "بحبك يا لبنان".

وكانت أحلام قد أبدت سعادتها وفخرها بالشباب اللبنانيين الذين هبّوا لمساعدة الأهالي في المناطق التي تضررت بشكل كبير بسبب الانفجار، فنشرت صورا لهم وهم ينظفون الشوارع، وعلّقت: "كبرتوا قلوبنا يا بنات وشباب لبنان أعطيتم دروسا في الوطنية وحب الوطن، وأن حب الوطن مش بالكلام بل بالفعل، لبنان في قلوبنا، كل العالم فخور بكم".