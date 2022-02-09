الموت يفجع المطرب والملحن عمرو مصطفى
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الموت يفجع المطرب والملحن عمرو مصطفى

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العرب اليوم - الموت يفجع المطرب والملحن عمرو مصطفى

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القاهرة ـ العرب اليوم

أعلن الشاعر أمير طعيمة، وفاة والدة  المطرب والملحن عمرو مصطفى، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وكتب "طعيمة"، "خالص التعازي لصديقي عمرو مصطفى في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، ربنا يتغمدها بواسع رحمته وانا لله وانا اليه راجعون".

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الموت يفجع المطرب والملحن عمرو مصطفى الموت يفجع المطرب والملحن عمرو مصطفى



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