الموت يفجع المطرب والملحن عمرو مصطفى

أعلن الشاعر أمير طعيمة، وفاة والدة المطرب والملحن عمرو مصطفى، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وكتب "طعيمة"، "خالص التعازي لصديقي عمرو مصطفى في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، ربنا يتغمدها بواسع رحمته وانا لله وانا اليه راجعون".