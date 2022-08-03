حريق في مدينة السينما الشهيرة في روما

اندلع حريق في استوديوهات "تشينيتشيتا" الشهيرة في العاصمة الإيطالية روما، واقتصرت الأضرار على الماديات، وفق ما أفادت أجهزة الإطفاء. وطمأن الناطق باسم الاستوديوهات مارلون بيليغريني في بيان إلى أن "الحريق أُخمِد ولم يسفر عن أي إصابات أو حالات اختناق ولا عن أضرار مادية جسيمة". وأوضح جهاز الإطفاء عبر "تويتر" أن الحريق أتى بالكامل على الديكور الذي كان يجري تفكيكه. وكان حريق كبير اندلع عام 2007 في مستودع يحوي ديكورات من الإنتاج التلفزيوني الإنجليزي الأمريكي الضخم "روما" الذي تناول ولادة الإمبراطورية الرومانية. وشهدت "تشينيتشيتا" (مدينة السينما بالإيطالية)، ولادة أكثر من 3000 فيلم، من بينها 51 عملا سينمائيا حاز جائزة أوسكار. وصوّرت في الموقع أفلام شهيرة مثل "بن-هور" (1959) للمخرج وليام ويلر، إضافة إلى "لا دولتشه فيتا" (1960) للمخرج فيديريكو فيليني.