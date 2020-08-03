أصالة نصري تُعلق على الحادث المؤسف الذي تعرض له مع الإعلامية بسمة وهبي

علقت النجمة أصالة نصري، على الحادث المؤسف الذي تعرضت له أخيراً مع الإعلامية بسمة وهبي والذي كاد أن ينهي حياتهما، مؤكدة أنه حادث بسيط وعرضي والمتضررة الأكبر كانت بسمة لكنه أحدث صدى وضجة كبيرتين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وقالت أصالة لدى استضافتها على القناة الرسمية لتلفزيون الجديد على موقع يوتيوب، إنها تزور لبنان بصورة متكررة وليس فقط بسبب حبها الشديد لهذا البلد بل لارتباطها بأهل لبنان ارتباطاً وثيقاً، مضيفة هناك علاقة من نوع خاص اختلطت ما بين الفن والإنسانية بيني وبين لبنان.

وتحدثت أصالة عن قوتها وقدرتها على نقل حياتها من حالة إلى أخرى، حيث قالت إنها أيقنت مؤخراً قوتها الكبيرة في تجاوز كافة العقبات وخاصة بعد طلاقها من المخرج طارق العريان ولأنها تجاوزت ظروفا ومحناً صحية ونفسية واجتماعية، وبدأت تحب ذاتها بكل تفصيل داخلياً كان أم خارجياً.وبشأن احتمالية تعاون ابنتها شام الذهبي مع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران في إطلالة زفافها، قالت أصالة إنه أمر ممكن لأن علاقتها بنيكولا علاقة وثيقة جداً كما أنها تثق بعمله لأنه قام بتبنيها وتصميم كافة إطلالاتها.

وعن نصيحتها التي تقدمها لابنتها شام، قالت إن الأولاد لا يستمعون إلى النصائح المباشرة لذلك فهي تقوم برواية بعض القصص التي تخصها لكي تتأثر شام بها بشكل أو بآخر وتتعلم من تجارب والدتها أصالة، وأضافت أن شام لا تُكسر لأنها متسلحة بعلمها وعملها وأصدقائها وبوالدتها بالدرجة الأولى.وعن انفصالها الثاني بعد زواجها أولاً عن أيمن الذهبي وثانياً عن المخرج طارق العريان، قالت أصالة إنها لم تنكسر حتى بعد فشل التجربتين بل أنها في كل مرة تظهر أجمل ما فيها، كما كشفت عن تعاونها لأول مرة مع إيلي رزق الله في تصوير غلاف ألبومها الخليجي الجديد والذي يحوي 20 أغنية خليجية كما يحمل الألبوم عنوان "لا تستسلم"، وفي الختام عايدت على كافة جمهورها ومتابعيها وغنت مقاطع صغيرة من أغنيتي "جيتني مكسور" و"60 دقيقة حياة".