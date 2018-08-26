

تستعد اللبنانية ياسمين حمدان لمفاجأة جمهورها التونسى بعد غياب طويل، عبر حفل غنائى كبير تحتفل خلالها بألبومها الجديد "الجميلات"، وذلك على مسرح "كارب ديم" فى التاسعة مساء الجمعة 28 سبتمبر.



وتحتفل أيقونة الأغنية اللبنانية البديلة ياسمين حمدان مع التوانسة بالعرض اللايف الأول لألبومها الغنائي الجديد "الجميلات" فى أجدد محطاتها العربية فى جولتها الموسيقية العالمية، ضمن مشاركتها فى فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان "Tunes" الموسيقى.

ياسمين حمدان تعد أشهر أيقونات المزيكا المستقلة على مستوى العالم العربى، وعرفت منذ تسعينيات القرن الماضى، بتأسيسها فرقة "الصابون يقتل"، كأول "باند مزيكا" مستقل عربى بمشاركة الموسيقى اللبنانى زيد حمدان، ومن ثم انطلقت فى مشوارها الفنى المنفرد محققة نجاحًا جماهيريًّا واسع المدى عبر سلسلة ألبوماتها آخرها "يا ناس" و"الجميلات" ومن أشهر أغانيها "السح دح امبو" و"ياعزيزة" و"بيروت".