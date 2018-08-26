تستعد اللبنانية ياسمين حمدان لمفاجأة جمهورها التونسى بعد غياب طويل، عبر حفل غنائى كبير تحتفل خلالها بألبومها الجديد "الجميلات"، وذلك على مسرح "كارب ديم" فى التاسعة مساء الجمعة 28 سبتمبر.
وتحتفل أيقونة الأغنية اللبنانية البديلة ياسمين حمدان مع التوانسة بالعرض اللايف الأول لألبومها الغنائي الجديد "الجميلات" فى أجدد محطاتها العربية فى جولتها الموسيقية العالمية، ضمن مشاركتها فى فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان "Tunes" الموسيقى.
ياسمين حمدان تعد أشهر أيقونات المزيكا المستقلة على مستوى العالم العربى، وعرفت منذ تسعينيات القرن الماضى، بتأسيسها فرقة "الصابون يقتل"، كأول "باند مزيكا" مستقل عربى بمشاركة الموسيقى اللبنانى زيد حمدان، ومن ثم انطلقت فى مشوارها الفنى المنفرد محققة نجاحًا جماهيريًّا واسع المدى عبر سلسلة ألبوماتها آخرها "يا ناس" و"الجميلات" ومن أشهر أغانيها "السح دح امبو" و"ياعزيزة" و"بيروت".
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ظهرت النجمة الأميركية سارة جيسيكا باركر بإطلالة أنيقة وجذابة، الخميس، في أحد شوارع مدينة نيويورك الأميركية، ولأنها تشتهر بحسها العالي بالموضة والأزياء، خطفت الأنظار لإطلالتها الساحرة، وكانت مرتدية قميصا حريريا مقترنا مع بيجاما من الحرير الأزرق المطابق مع نقشة بيضاء. وأضافت نجمة "Sex And The City" ذات الـ53 عاما لإطلالتها زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب عال والذي يتناسق مع إكسسواراتها القليلة والمميزة من عقد فضي حول رقبتها وزوج من الأقراط الماسية، وأكملت مظهرها الأنيق بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، وظلال العيون الداكنة بالإضافة إلى أحمر الخدود الوردية. تشارك باركر في بطولة فيلم "Here And Now" من إخراج فابيان كونستانت، ولن تكتفي بدور التمثيل فقط لكنها تتحدى نفسها وتفاجئ جمهورها بالغناء أيضا، ففي العمل الذي من المنتظر أن يطرح بدور السينما في 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تجسد سارة دور
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