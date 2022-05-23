وفاة الفنانة الجزائرية شافية بوذراع عن عمر ناهز 92 عاماً

توفيت الفنانة الجزائرية شافية بوذراع يوم الأحد عن عمر ناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض وكانت آخر أعمال الفنانة الراحلة فيلم "تماما مثل امرأة" من تأليف وإخراج رشيد بوشارب. وشافية بوذراع ممثلة سينمائية ومسرحية، ولدت بمدينة قسنطينة عاصمة الشرق الجزائري في 22 أبريل 1930 قدمت الممثلة الراحلة عدة أدوار عبر مسيرتها الفنية في مسرح قسنطينة الجهوي أو عبر التليفزيون الجزائري.