يعكف صناع مسلسل "حكايات بنات" حاليا على الاستعدادات الخاصة بإنتاج الجزء الرابع، بعد نجاح الأجزاء السابقة من العمل.
ونشر أحمد شوقى، المشرف على كتابة المسلسل صورة لأوراق السيناريو والحوار، عبر حسابه على انستجرام، معلقا، مشرعنا التلفزيونى القادم، طالبا من متابعيه التمنى له بالتوفيق.
بينما تسأل متابعى شوقى عن مدى صحة الاخبار المنتشرة حول تغير الممثلين الرئيسين فى المسلسل، مثل صبا مبارك، ودينا الشربينى، وإنجى المقدم.
"حكايات بنات" بطولة صبا مبارك، دينا الشربينى، إنجى المقدم، ندا موسى، كريم فهمى، عمرو صالح، رمزى لينر، أحمد العوضى، مصطفى درويش.
وتم عرض الجزء الأول منه عام 2012 وأخرجه حسين شوكت، وقام ببطولته حورية فرغلى ودينا الشربينى وصبا مبارك وريهام أيمن، وكانت تدور أحداث الجزء الأول حول حياة 4 فتيات، ملقيًا الضوء على علاقتهن بعائلاتهن وحياتهن الخاصة وأحلامهن وطموحاتهن، وعلاقتهن العاطفية، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.
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ظهرت النجمة الأميركية سارة جيسيكا باركر بإطلالة أنيقة وجذابة، الخميس، في أحد شوارع مدينة نيويورك الأميركية، ولأنها تشتهر بحسها العالي بالموضة والأزياء، خطفت الأنظار لإطلالتها الساحرة، وكانت مرتدية قميصا حريريا مقترنا مع بيجاما من الحرير الأزرق المطابق مع نقشة بيضاء. وأضافت نجمة "Sex And The City" ذات الـ53 عاما لإطلالتها زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب عال والذي يتناسق مع إكسسواراتها القليلة والمميزة من عقد فضي حول رقبتها وزوج من الأقراط الماسية، وأكملت مظهرها الأنيق بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، وظلال العيون الداكنة بالإضافة إلى أحمر الخدود الوردية. تشارك باركر في بطولة فيلم "Here And Now" من إخراج فابيان كونستانت، ولن تكتفي بدور التمثيل فقط لكنها تتحدى نفسها وتفاجئ جمهورها بالغناء أيضا، ففي العمل الذي من المنتظر أن يطرح بدور السينما في 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تجسد سارة دور
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