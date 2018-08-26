

يعكف صناع مسلسل "حكايات بنات" حاليا على الاستعدادات الخاصة بإنتاج الجزء الرابع، بعد نجاح الأجزاء السابقة من العمل.

ونشر أحمد شوقى، المشرف على كتابة المسلسل صورة لأوراق السيناريو والحوار، عبر حسابه على انستجرام، معلقا، مشرعنا التلفزيونى القادم، طالبا من متابعيه التمنى له بالتوفيق.

بينما تسأل متابعى شوقى عن مدى صحة الاخبار المنتشرة حول تغير الممثلين الرئيسين فى المسلسل، مثل صبا مبارك، ودينا الشربينى، وإنجى المقدم.

"حكايات بنات" بطولة صبا مبارك، دينا الشربينى، إنجى المقدم، ندا موسى، كريم فهمى، عمرو صالح، رمزى لينر، أحمد العوضى، مصطفى درويش.

وتم عرض الجزء الأول منه عام 2012 وأخرجه حسين شوكت، وقام ببطولته حورية فرغلى ودينا الشربينى وصبا مبارك وريهام أيمن، وكانت تدور أحداث الجزء الأول حول حياة 4 فتيات، ملقيًا الضوء على علاقتهن بعائلاتهن وحياتهن الخاصة وأحلامهن وطموحاتهن، وعلاقتهن العاطفية، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.